Este relógio marca até um centésimo de segundo

A Zenith quer investir na sua reputação de produtora de cronógrafos que operam em alta frequência com a introdução de Defy El Primero 21 durante a Baselworld 2017, maior evento de relojoaria e joalheria do mundo, que aconteceu em meados de março, na cidade de Basileia, na Suíça. O novo movimento automático El Primero 9004 conta com dois escapamentos: um para as horas, operando a 5 Hz e um para o cronógrafo, com operação a 50 Hz, ou 360 mil vph. Isto permite que a marcação seja realizada com uma precisão de um centésimo de segundo.

A frequência padrão utilizada na relojoaria é de 28.800 vph, ou 4 Hz. O exemplo moderno e mais celebrado de movimento de alta frequência é o calibre El Primero, também da Zenith, que realiza sua operação a 36.000 vph, ou 5 Hz. Desenvolvido em 1969, ele é utilizado até hoje e é representado como um padrão para a alta frequência.

Nos anos 1940, competições organizadas por observatórios cronométricos suíços distribuíam prêmios para os relógios mais precisos. Estes vencedores costumavam, inevitavelmente, ser os relógios com operação em frequência mais alta. No entanto, esta alta velocidade ocasionava uma série de folgas nos delicados componentes do escapamento de um relógio.

Hoje em dia, os avanços nos materiais de elaboração dos componentes ajudou a resolver tal problema. Molas e rodas de ajuste elaboradas em silício, componentes em titânio e outras “armas secretas” fazem com que seja possível criar escapamentos em movimentos mecânicos que são quase indestrutíveis, com engrenagens mais precisas, mesmo quando moldadas em peças minúsculas, e pinhões que mantêm sua forma com fricção mínima. Em alguns casos, inclusive, não há necessidade de lubrificação. Todos estes avanços fizeram com que fosse possível relojoeiros criarem movimentos a uma frequência mais alta e realizassem a medição a 1/100 de segundo.

A nova geração com duplo barrilete de corda do calibre El Primero 9004 possui uma mola de ajuste elaborada por um compósito de nanotubo de carbono com matriz de carbono, um material patenteado da companhia que é resistente à gravidade e flutuações de temperatura. Ele oferece uma resistência magnética a 15 mil gauss. O modelo realiza indicações centrais de horas e minutos, o contador de um centésimo de segundos é central, enquanto há um contador de segundos e décimos de segundo às 6 horas, acumulador de 30 minutos às 9 horas e pequenos segundos às 9 horas. Já a porção superior do relógio conta com um indicador de reserva de energia.

Um mecanismo patenteado de reinício do cronógrafo composto por três peças e um mecanismo de início exclusivo permite ajuste simultâneo de todas as marcações de segundos do cronógrafo (centésimos, décimos e segundos).

El Primero 9004 possui certificação cronométrica COSC e fornece 50 horas de reserva de energia para a indicação de horas e 50 minutos de reserva de energia para a função cronógrafo. A caixa, que tem 44 mm de diâmetro, está disponível em titânio, titânio com esqueletização e alumínio ceramizado com dial esqueletizado. As peças custam US$ 9.600, US$ 10.600 e US$ 11.600, respectivamente. Os preços não incluem impostos e taxas.