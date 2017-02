Este relógio conta com 60 tubos luminescentes

São Paulo – A relojoaria Ball ficou conhecida no mundo todo por seus relógios possuidores de tubos preenchidos com material luminescente de longa duração em seus mostradores. Uma recente adição da companhia – que é uma edição bastante limitada disponível especialmente no site da companhia por um preço especial – é um modelo com segundo fuso-horário e conta com os tubos pelos quais a marca ficou conhecida, mas os mais finos já usados em um relógio da companhia.

Oferecido com caixa de 44 mm ou de 40 mm de diâmetro, Ball Engineer Master II Voyager conta com indicação de segundo fuso-horário, uma grande janela de data e uma trilha de minutos feita com nada menos que 60 micro tubos preenchidos de gás ao redor do mostrador. Eles medem impressionantes 0,3 mm de espessura e 2 mm de comprimento, são os mais finos já usados pela empresa em um mostrador. Junto com os utilizados nos ponteiros de horas e minutos, são, ao todo, 74 tubinhos. Nenhum deles requer uma fonte de energia externa para emitir luminescência, que pode durar cerca de 25 anos. Este modelo ainda conta com inserção de Super-LumiNova nos algarismos arábicos e no subdial para segundo fuso.

O relógio faz a apresentação de um segundo fuso-horário na posição de 6 horas, que apresenta um ponteiro de horas e um de minutos em uma escala de 12 horas, para proporcionar uma leitura intuitiva. A grande indicação de data está em uma janela dupla às 12 horas. Os dois tamanhos de caixa são elaborados em aço inoxidável, possuem verso rosqueado e proporcionam 100 metros de resistência sob a água.

Dentro da caixa, um movimento Ball RR1301, baseado em um ETA 2892-A2, que é protegido por um sistema antichoques patenteado pela companhia chamado Amortiser, que consiste no uso de um anel antimagnético ao redor do movimento, que entrega um sistema de amortecimento ao calibre. Com isso, o relógio está protegido a choques de uma força de 5.000 G e a campos magnéticos de cerca de 60 Gauss.

As duas versões do relógio estão disponíveis com mostrador azul ou preto com acabamento dado por uma pulseira de couro ou aço. Limitados a mil unidades, a companhia ainda permite ao usuário escolher o número de seu relógio no momento que realizar a compra por meio do site da companhia. Caso o número esteja disponível, a empresa dá 15 minutos para você efetivar a compra, senão eles oferecem outras opções de números ou mesmo a possibilidade de entrar em contato com a empresa para a solicitação de um específico. É possível ainda fazer a gravação de um nome de até 13 caracteres.

Os relógios estarão disponíveis por um valor especial US$ 1.699 e US$ 1.659 com pulseira de aço ou couro, respectivamente. É possível comprar uma pulseira adicional NATO (OTAN) por mais US$ 65. O valor cheio dos relógios, quando chegarem às lojas, será US$ 2.999 e US$ 3.099. A aquisição deve ser feita até o final de fevereiro.