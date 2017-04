Este relógio carrega uma pequena dose de uísque de 155 anos

São Paulo – Louis Moinet apresentou recentemente uma edição limitada que carrega consigo “uma gota do mais antigo uísque do mundo”. A apresentação ocorreu durante o Singapore Yacht Show deste ano. A marca segue os mesmos passos da independente Speake-Marin, que apresentou no ano passado um modelo que continha uma pequena dose de rum presente em seu mostrador, como você leu aqui, no WatchTime Brasil.

Limitado a apenas 50 unidades, o relógio é resultado de uma parceria entre a relojoaria, o clube polonês Wealth Solutions – mesmo responsável pela dose no modelo Speake-Marin e de uma peça anterior com conhaque, da Armin Strom – e a B28 Whisky Fund. A gota de bebida presente no relógio em um pequeno recipiente exibido no mostrador é o Old Vatted Glenlivet, de 1862.

Este relógio é uma continuação da coleção oferecida pela Wealth Solutions. Ele estará disponível com caixa elaborada em aço inoxidável ou em ouro rosa 18 quilates, com 40 e 10 unidades, respectivamente.

Elas abrigam o movimento automático LM45 de fabricação própria da companhia. A operação ocorre a 28.800 vph sobre 22 joias. Desta forma, o usuário conta com a indicação de horas e minutos centrais e pequenos segundos às 9 horas em um mostrador construído em três níveis diferentes: esqueletização parcial entre 7 e 12 horas, um plano de fundo preto com indicadores em relevo aplicados com algarismos romanos às 6 e 12 horas. Já uma cápsula com o uísque é posicionada às 3 horas e está totalmente visível para o usuário. Ali ainda há a inscrição “Whisky – 1862”, uma referência ao ano de produção da bebida.

A bebida integra a coleção de Sukhinder Singh, um colecionador britânico de bebidas alcoólicas raras. A garrafa foi aberta especialmente para preencher os pequenos recipientes dos relógios em 14 de março deste ano em Varsóvia, na Polônia. Já o lançamento do relógio ocorreu a bordo de um luxuoso iate de 41 metros de comprimento e 4 andares.

É possível se candidatar para ser dono de um destes 50 relógios produzidos. Para isso, basta acessar a página da Wealth Solutions – responsável pela comercialização dos relógios. Cada peça deve sair por cerca de US$ 45 mil em ouro e US$ 17 mil em aço.