Este iate foi desenvolvido pelos designers da Ferrari

São Paulo – A Pininfarina, estúdio que assina alguns dos modelos de Alfa Romeo, Ferrari e Maserati mais icônicos que existem, lançou em Londres no início deste mês um super iate.

Batizado de Aurea, a embarcação foi desenvolvida em parceria com a marca italiana Rossinavi e tem 70 metros de comprimentos – o equivalente a um prédio de aproximadamente 18 andares.

Com curvas típicas dos designs dos carros da Pininfarina, o iate possui três pavimentos com grandes varandas, clube de praia, duas piscinas e acesso adicional ao nível da água em ambos os lados do casco.

Outro diferencial é sua cabine principal, que oferece ao hóspede espaço privativo ao ar livre.

A Pininfarina e a Rossinavi não divulgaram o preço da embarcação, mas a cifra pode ultrapassar a casa do bilhão.

Assista ao vídeo e veja mais detalhes do Aurea.