Este hotel foi construído dentro de um hangar na Alemanha

Já imaginou poder ir para um parque aquático no meio do inverno alemão? Essa é a ideia por trás do Tropical Islands, hotel de luxo próximo a Berlim instalado dentro de um hangar de aviões soviéticos. Ali, um ambiente climatizado mantém a temperatura a 25,5ºC.

Entre as instalações, há 13 bares e restaurantes, um campo de mini-golfe, o maior spa da Europa, com 9.940 metros quadrados, e um parque aquático com o maior tobogã da Alemanha. Durante à noite, o espaço vira palco de shows e apresentações.

Contando com a área externa, o Tropical Islands é maior do que nove campos de futebol americano e mais alto do que a Estátua da Liberdade, o que permitiu a criação de uma floresta tropical artificial, que ajuda na manutenção do ambiente.

Para passar a noite no resort, há três opções de acomodações: um camping, quartos ou suítes comuns e uma casa particular. Os preços variam entre 75 euros e 120 euros por pessoa (entre 84 e 134 dólares, aproximadamente). Mas também existe a possibilidade de apenas passar o dia no lugar – o ingresso custa a partir de 40 euros (por volta de 45 dólares).

Esta matéria foi originalmente publicada no site Casa.com.br.