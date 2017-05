Este cobertor reduz a ansiedade e melhora a qualidade do seu sono

São Paulo – Um cobertor que reduz a ansiedade, diminui o estresse e de quebra melhora a qualidade do sono pode parecer algo inimaginável, principalmente para quem sofre de insônia e já recorreu a quase todos os tipos de tratamento para ter uma noite tranquila de sono, mas ele existe e promete ser a solução dos problemas para quem leva uma vida extremamente agitada e tem dificuldades de relaxar na hora de dormir.

Batizado de Gravity, o cobertor foi desenvolvido pelo designer americano John Fiorentino e, de acordo com o próprio fundador, ele possui ação terapêutica e precisa pesar em média 10% do peso corporal do seu usuário, pois seu peso promove uma leve pressão em partes estratégicas do corpo. A ideia é que a pessoa se sinta abraçada pelo cobertor.

O peso do coberto em contato com o corpo, ainda segundo Fiorentino, faz com que o organismo aumente os níveis de serotonina e melatonina e diminua os níveis de cortisol, fazendo com que a pessoa consiga relaxar e consequentemente pegar no sono. Projetado em três tamanhos diferentes: para pessoas que pesam entre 45 e 69 quilos, 70 a 90 quilos e acima de 90 quilos.

Ainda um projeto, o Gravity está buscando apoiadores no KickStarter e é possível adquirir o seu com investimentos que partem de 169 dólares, sem incluir o frete de entrega. Ainda com alguns dias para que a campanha seja encerrada, o cobertor já tem cerca de 10.000 incentivadores e arrecadou mais de 1,8 milhão de dólares.

Assista ao vídeo abaixo para entender melhor os seus benefícios: