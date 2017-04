Este aparelho simula como será a temperatura do dia

São Paulo – Quem nunca saiu de casa e só depois percebeu que a escolha da roupa não condizia com a temperatura que fazia na rua? Principalmente no outono, quando o clima é instáveis e muda a todo o momento. Um aparelho desenvolvido pela designer Ellie Zeng, no entanto, promete acabar com esse tipo de problema.

De acordo com a Yanco Design, Ellei criou um aparelho que reproduz a sensação do clima que está fazendo no dia. O projeto permite que a pessoa sinta com as mãos como está exatamente a temperatura fora de casa. É possível, por exemplo, sentir se está muito quente, se a garoa é forte e pede um guarda-chuva ou até mesmo a neve.

O aparelho ainda mostra a sensação climática que estará ao longo do dia. É possível, com apenas um toque, ver se ao anoitecer estará mais frio e um casaco, por exemplo, seja necessário.

O projeto é ainda um conceito, mas facilitaria e muito a vida das pessoas, principalmente as que vivem em lugares com temperatura menos instável, como o caso de algumas cidades brasileiras nesta época do ano.