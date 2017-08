Esta dieta ajuda a desintoxicar o organismo do cigarro

São Paulo – Os malefícios do cigarro para o organismo são inquestionáveis. Abandonar o vício, no entanto, nem sempre é uma missão fácil e requer muito mais do que força de vontade – necessita disciplina, apoio, ajuda de profissionais e até uma alimentação adequada para que o processo seja menos penoso.

A escolha dos alimentos certos nessa etapa contribui inclusive para a desintoxicação mais rápida do organismo, uma vez que o hábito de fumar interfere na absorção de alguns nutrientes como a vitamina C, o betacaroteno, o selênio e as vitaminas E e B e faz com que o organismo fique mais sobrecarregado pelos efeitos da nicotina.

De acordo com os especialistas em nutrição do Kurotel – Centro Médico e Spa de Longevidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, todas as substâncias tóxicas presentes no cigarro aumentam a produção de radicais livres. Tais substâncias geram uma série de efeitos nas células – envelhecimento e mutações -, além alterar as papilas gustativas e irritar a mucosa gástrica.

Para quem parou de fumar recentemente ou deseja parar, a equipe do Kurotel preparou um cardápio específico para ajudar a enfrentar o processo. A dieta foi desenvolvida com alimentos que ajudam a repor os nutrientes perdidos com vício. É importante lembrar também que, além de uma alimentação equilibrada, a prática de exercícios físicos é fundamental nessa etapa.

Confira a seguir três combinações de alimentos sugeridas pelos especialistas em nutrição e que ajudam no processo de desintoxicação do cigarro:

Para beber: suco verde

2 maçãs inteiras

2 folhas de couve

Meia xícara de hortelã

1 lasca de gengibre

1 cenoura ou pepino

Para comer: mix de vegetais

1 cenoura

1 de pepino

1 talo de salsão

1 de nabo

5 aspargos verdes

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de vinagre

Molho:

Meio copo de iogurte desnatado

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de mostarda Dijon

Tempero verde picado a gosto

Para comer: salada antioxidante

1 porção de alface frise

1 porção de radicchio rasgado

Um quarto de xícara de cereja desidratada

Um quarto de xícara de mirtilo desidratado

Um quarto de de xícara de morangos frescos filetados

1 colher de sopa de sementes de girassol tostadas

1 bolinha de queijo de búfala

Molho:

Meia xícara de mirtilo fresco

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de cebola picada

1 colher de sopa de mel ou agave

1 colher de chá de Sal marinho

2 colheres de sopa de vinho tinto fresco