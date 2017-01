Essa marca permite que você invente uma cor de batom com seu nome

Já contamos aqui no MdeMulher que a marca canadense Bite Beauty permite que você crie seu próprio batom, do começo ao fim. O único probleminha, para quem vive aqui no Brasil, é que a marca só tem “Lip Labs” no Canadá e nos Estados Unidos.

Pois encontramos uma outra marca de batons que permite a personalização da cor e do acabamento, e o melhor: você faz tudo online e eles entregam no mundo todo! Basta entrar no site da Finding Ferdinand, selecionar até 4 cores-base e ir fazendo as misturinhas até chegar no tom que você deseja.

O próximo passo é escolher o acabamento, que pode ser cremoso ou mate, e batizar sua criação com o nome mais legal que você puder imaginar. Você pode escolher entre o batom de tamanho normal (US$ 30), o lip tint (US$ 30) ou a amostrinha de batom (US$ 6).

A marca também oferece o serviço de customização de paletas – você pode escolher 3 bronzers, iluminadores ou blushes e 5 sombras diferentes para compor sua paleta personalizada. E ela vem com seu nome (ou o nome que você quiser).

Queremos já!