Episódio de Natal de Sense8 já está disponível na Netflix

A espera durou 1 ano e meio.

Mas enfim a Netflix, que é mãe para todos os viciados em séries (e bons filmes), faz as vezes de Papai Noel para presentear os fãs da inesquecível Sense8.

O episódio especial de Natal já está disponível na plataforma de streaming (assista aqui).

A volta da sul-corena Sun, do alemão Wolfgang, do queniano Capheus, dos americanos Nomi e Will, do mexicano Lito, da islandesa Riley e da indiana Kala marca o início da segunda temporada desse drama de ficção científica.

Os sensates têm o dom de se conectar uns com os outros telepaticamente e, por serem assim tão especiais, se tornam alvo de extermínio.

Nesse episódio de 2 horas de duração, você pode esperar muita ação, golpes de Sun, fúria de Wolf e muito… sexo!

Cenas picantes e eletrizantes ao som da edificante Hallelujah, do cantor e compositor canadense Leonard Cohen, morto neste ano.

Uma das criadoras da série, a diretora e roteirista trans Lana Wachowski explicou a decisão de iniciar a nova temporada com um episódio natalino:

“Quando eu era criança, eu adorava os especiais de Natal a que eu assistia… Há algo a respeito de aniversários e das festas de fim de ano que nos faz notar coisas sobre os outros… Vemos como as crianças cresceram, como nosso cabelo ficou branco… Eu queria contar uma história, neste primeiro episódio, que fosse sobre tempo e presença. E como as novas vidas experenciadas por esses personagens os fez sentir empoderados contanto que estivessem juntos.”

Os outros 10 episódios da segunda temporada estarão no catálogo virtual a partir de 5 de maio de 2017.