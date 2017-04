Ed Sheeran dividirá cena com Arya Stark em “Game of Thrones”

Quando Ed Sheeran anunciou que participaria da sétima temporada de Game of Thrones, ninguém sabia com quem seria a cena, quanto tempo duraria e em quantos episódios o cantor estaria presente.

Mas agora essas informações foram divulgadas.

Ed Sheeran atuará junto de Maisie Williams (Arya Stark) em uma cena rápida, com duração de cinco minutos.

Conforme o cantor disse ao Daily Star, o personagem não faz parte das vítimas dessa sétima temporada.

“Tenho certeza de que muitas pessoas curtem isso de fazer sexo e morrer, mas eu não”, disse o cantor para o Daily Star.

“Eu não morro, eu não morro”, completou.

Nem só de palco se faz Ed Sheeran.

A participação do cantor em seriados já acontece há um tempo.

Ele já esteve na novela australiana Home and Away, na novela da Nova Zelândia Shortland Street e no filme O Bebê de Bridget Jones (2016).

A sétima temporada de Game of Thrones estreia em julho.