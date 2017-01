Disney libera trailer final de “A Bela e a Fera”

São Paulo – Para os fãs de “A Bela e Fera”, a Disney liberou nesta semana o trailer final e completo do filme, que tem estreia prevista em todo mundo em 17 de março – inclusive no Brasil.

Estrelado Emma Watson, como Bela, e Dan Stevens, vivendo a Fera, a produção já tem gerado grande expectativa para os apaixonados pela animação sucesso dos anos 90.

O longa é dirigido por Bill Condon e conta também com outros nomes de peso no elenco, como Luke Evans no papel de Gaston, Kevin Kline como Maurice e Josh Gad como Lefou.

Enquanto o filme não chega às telonas, assista a seguir ao trailer completo.