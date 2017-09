Diretor de teatro britânico Peter Hall morre aos 86 anos

Londres – O importante diretor de teatro britânico Peter Hall, fundador da Royal Shakespeare Company, morreu aos 86 anos, informou o Teatro Nacional nesta terça-feira.

Hall morreu na segunda-feira em um hospital de Londres, cercado por familiares, disse o teatro, em comunicado.

“Peter Hall era um internacionalmente celebrado diretor de palco e empresário do teatro, cuja influência na vida artística do Reino Unido no século 20 foi inigualável”, afirmou.

A carreira de Hall abrangeu mais de meio século. Quando tinha cerca de 20 anos, montou a estreia na língua inglesa de “Esperando Godot”, de Samuel Beckett, e, em 1960, aos 29 anos, fundou a Royal Shakespeare Company, que dirigiu até 1968.

Nomeado diretor do Teatro Nacional em 1973, Hall foi responsável pela mudança da entidade do teatro Old Vic para sua casa atual, em um complexo construído com esse propósito na margem sul do Rio Tamisa.

Seu trabalho como diretor de teatro incluiu as estreias mundiais de “A Volta ao Lar” (1965), de Harold Pinter, “Amadeus” (1979), de Peter Shaffer, e as estreias em Londres e na Broadway de “Bedroom Farce” (1977), de Alan Ayckbourn. Sua última produção no Teatro Nacional foi “Noite de Reis” em 2011.

Hall, diagnosticado com demência em 2011, também foi um internacionalmente renomado diretor de ópera e trabalhou em algumas das principais casas do mundo, incluindo a The Royal Opera, a Metropolitan Opera e a Bayreuth.

Hall nasceu em novembro de 1930, filho de um chefe de estação de trem, na comunidade rural de Suffolk.