Diretor de “La La Land” fará musical em Paris para a Netflix

Los Angeles – Damien Chazelle, diretor que conquistou o Oscar com “La La Land – Cantando Estações”, prepara outro musical, mas desta vez no formato de uma série de televisão situada em Paris.

A rede de streaming Netflix disse nesta sexta-feira que está se unindo a Chazelle para produzir “The Eddy”, uma série de oito partes que será filmada na França com diálogos em francês, inglês e árabe.

O canal descreveu “The Eddy” como um drama musical transcorrido na Paris multicultural contemporânea girando em torno de um clube, seu proprietário, a banda da casa e a cidade caótica que os cerca.

“Sempre sonhei em filmar em Paris”, disse Chazelle, de 32 anos, cujo pai é francês, em um comunicado.

O projeto é um novo trunfo da Netflix, que revolucionou a indústria televisiva nos últimos cinco anos investindo em um conteúdo original ousado que vem atraindo grandes nomes e conquistando diversos prêmios.

No mês passado o diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, disse à revista especializada Variety que a empresa planeja gastar 7 bilhões de dólares em conteúdo de TV e cinema no ano que vem.

“La La Land”, um musical romântico passado na Los Angeles atual que trata dos sonhos e desafios de uma atriz iniciante e um músico de jazz, conquistou plateias de todo o mundo e foi premiado com seis Oscars em fevereiro, incluindo de melhor diretor, trilha sonora e atriz principal para Emma Stone.

Ainda não se anunciou o elenco de “The Eddy”, no qual Chazelle será produtor-executivo e dirigirá dois episódios. A música ficará a cargo de Glen Ballard, vencedor de seis prêmios Grammy que trabalhou com Michael Jackson em “Bad” e Alanis Morissette no disco “Jagged Little Pill”, disse a Netflix.

O próximo projeto de Chazelle é um longa metragem sobre a vida do astronauta norte-americano Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na lua em 1969. “First Man” tem estreia prevista para outubro de 2018.