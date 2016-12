10 cuidados para ter nas viagens de carro com crianças

1 – Alimentação segura

Até os 3 anos de idade, evite dar comida à criança no veículo. Com o movimento, ela pode se engasgar e sentir enjoos. O recomendável é fazer uma refeição leve antes de sair e realizar breves paradas a cada três horas, para alimentação e ida ao banheiro.

2 – Banco traseiro

Fora casos excepcionais (veículos que tenham apenas bancos na frente, como picapes de cabine simples), a legislação nacional determina que as crianças com menos de 10 anos devem ser transportadas no banco de trás. Se for transportá-las no banco dianteiro utilizando cadeirinha infantil, lembre-se de desativar o airbag do passageiro.

3 – Cadeira de segurança

A ONG Criança Segura, especializada na prevenção de acidentes com crianças e adolescentes, indica o uso de algum dispositivo de retenção (bebê-conforto, cadeira, assento elevatório) até os dez anos ou ao atingir 1,45 m (o que chegar antes). O dispositivo precisa ser certificado e adequado a cada etapa de desenvolvimento.

4 – Assento correto

Os modelos de assentos para cada fase são cadeiras do tipo bebê-conforto ou conversível (de 0 a 13 kg ou aproximadamente 1 ano), cadeira de segurança ( de 9 a 18 kg ou entre 1 e 4 anos), assento elevatório ou “booster” e cinco de três pontos (de 15 a 36 kg ou aproximadamente entre 4 e 10 anos). Acima de 36 kg, com no mínimo 1,45 m de altura e cerca de 10 anos, a criança pode usar apenas o cinto de três pontos do carro.

5 Prenda firmemente a cadeira de segurança

Segundo pesquisa, quatro entre cinco assentos infantis são instalados incorretamente. Fato que aumenta o risco de lesões graves em caso de acidente. Tenha certeza de que o cinto esteja passando nos locais corretos do equipamento. Se possível, dê preferência a utilização de cadeirinhas com fixação Isofix, que é comprovadamente mais segura na retenção. A cadeirinha não deve mover-se mais que 2 cm de um lado para o outro.

6 Um adulto no banco de trás

É recomendável para que o condutor não se distraia com a criança. Se estiver sozinho, sempre encoste o carro quando for auxiliá-la.

7 Dê água sempre

A quantidade ideal varia conforme a faixa etária. Segundo a Associação Brasileira de Pediatria, os bebês precisam de 700 a 800 ml por dia. Prefira água mineral engarrafada.

8 Controle a temperatura e a luz interna

Nem muito quente, nem muito frio. Use o ar-condicionado entre 23°C e 25 °C. Se for viajar com um bebê, leve uma manta para protegê-lo e, no verão, coloque um para-sol ou cortina no vidro para não incomodá-lo. De qualquer maneira, é recomendável aplicar protetor solar nos pequenos, pois sua pele é mais sensível que a dos adultos.

9 Astral

Procure estabelecer um clima divertido na viagem. Mostre os aspectos da paisagem no trajeto e leve brinquedos ou diversões eletrônicas. Quando a criança está entediada, tende a ficar irritada, o que pode tornar a viagem cansativa.

10 Cuide da saúde

Previna-se levando medicamentos básicos como analgésico, antisséptico e repelente, entre outros.

Farmácia básica de viagem

Abaixo, confira os medicamentos recomendados pela associação Brasileira de Pediatria para você ter no carro em longas viagens: