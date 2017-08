“Despacito” supera recorde de “La Macarena” nos EUA

Miami – “Despacito”, a música de Luis Fonsi com a participação de Daddy Yankee e Justin Bieber, se manteve na primeira posição na lista Hot 100 da revista “Billboard” pela 15ª semana consecutiva e superou assim o recorde que o duo espanhol Los Del Río estabeleceu em 1996 com “La Macarena”.

A canção escrita por Fonsi e pela panamenha Erika Ender está agora a uma semana de igualar a marca de “One Sweet Day”, de Mariah Carey e Boyz II Men, que em 1995 e 1996 dominaram essa posição durante 16 semanas consecutivas.

Além disso, “Despacito” é o single que mais tempo permaneceu no topo da Hot 100 neste século e já superou sucessos como “I Will Always Love You”, da falecida Whitney Houston em 1992; “I’ll Make Love to You”, de Boys II Men, em 1994, e “Candle in the Wind”, de Elton John, em 1997.

A popularidade da canção mais reproduzida em streaming de todos os tempos vai além e alcançou os primeiros lugares nas listas de Finlândia, Malásia, México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia e Suécia.

Por sua vez, em seis meses o vídeo de “Despacito” alcançou 2,5 bilhões de vistas no Youtube, convertendo-se no segundo mais rápido a atingir essa marca.

Até o momento, o vídeo superou as 3,35 bilhões de reproduções, o mais visto na história dessa plataforma, um recorde que “Gangnam Style”, de PSY, sustentou durante vários anos, até ser deposto por Wiz Khalifa e Charlie Puth com o vídeo de “See You Again” e depois por “Despacito”.