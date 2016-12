Debbie Reynolds, mãe de Carrie Fisher, morre um dia após a filha

Los Angeles (EUA) – A atriz Debbie Reynolds, famosa por seu papel em “Cantando na Chuva” (1952), morreu nesta quarta-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 84 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral, segundo informou o site “TMZ”.

Sua morte aconteceu um dia após a de sua filha Carrie Fisher, a princesa Leia de “Star Wars”. “Ela queria estar com Carrie”, afirmou à revista “Variety”, seu filho Todd Fisher.

A atriz foi hospitalizada nesta quarta de emergência, por volta das 13h (hora local), quando se encontrava na casa de seu filho Todd, em Beverly Hills (Los Angeles), organizando os preparativos do funeral de sua filha Carrie, que morreu na terça-feira, aos 60 anos, devido ao ataque cardíaco que sofreu em um avião na semana passada.

Nascida em 1º de abril de 1932, em El Paso (Texas), Debbie Reynolds se destacou como intérprete nos anos 1950 e 1960, especialmente em musicais famosos como “Cantando na Chuva”, que protagonizou ao lado de Gene Kelly e Donald O’Connor.

Ela também participou de outros filmes como como “É Deste que Eu Gosto” (1953), “Armadilha Amorosa” (1955), “A Conquista do Oeste” (1962) e “A Inconquistável Molly ” (1964), onde foi indicada ao Oscar como melhor atriz.

Posteriormente, sua carreira passaria pela Broadway, com trabalhos em obras como “Irene”, embora continuaria tendo presença em Hollywood, deixando sua marca em “Mãe é Mãe” (1996), “Será que ele é?” (1997) e “Minha Vida com Liberace” (2013), seu último trabalho.

Debbie Reynolds também era conhecida por sua turbulenta vida amorosa e sua falta de sorte nos relacionamentos. Ela se casou pela primeira vez em 1955 com o cantor Eddie Fisher, com quem teve seus filhos Todd e Carrie.

Em 1959, o casal se divorciou depois que Fisher a traiu com Elizabeth Taylor, um escândalo bastante comentado na época pela imprensa.

Mais tarde, casaria em 1960 com Harry Karl, se separando em 1973, após ele ter perdido sua fortuna no jogo, e seu terceiro marido foi Richard Hamlett, com quem esteve casada de 1984 até 1994.

Além disso, Debbie Reynolds se destacou ao longo de sua vida como uma grande colecionadora de objetos relacionados com o mundo de Hollywood.