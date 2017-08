David Bowie supera marca de 1 bilhão de reproduções no Spotify

Londres – As músicas de David Bowie ultrapassaram a marca de um bilhão de reproduções através da plataforma de streaming Spotify, segundo informou a página oficial do artista no Facebook nesta terça-feira.

O canal oficial de Bowie na rede social especifica que este “grande marco” foi atingido na quinta-feira passada e agradeceu pelo apoio dos fãs do músico, que morreu aos 69 anos em janeiro de 2016.

“Um bilhão de sonhos, um bilhão de streams”, comemorou a página do músico.

“Heroes”, gravada na Alemanha em 1977, é a faixa mais escutada de Bowie no Spotify, seguida por “Let’s Dance”, “Space Oddity”, “Life On Mars” e “Starman”.

“Rebel Rebel”, “Moonage Daydream”, “Changes”, “Ziggy Stardust” e “Modern Love” completam a lista das músicas mais populares do britânico na plataforma.

A página oficial de Bowie recuperou para a ocasião uma entrevista do músico, que em 2002 já previa que a internet mudaria totalmente o panorama musical.

“A absoluta transformação de tudo o que tínhamos pensado sobre a música ocorrerá nos próximos dez anos, e nada vai poder detê-la. A música vai se converter em algo como a água corrente ou a eletricidade”, imaginou Bowie.