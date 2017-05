Conheça os alimentos que combatem a ansiedade

Ovo, fígado, castanhas de caju e ostras

Alimentos com alta concentração de zinco são indispensáveis. É que a deficiência do mineral vem sendo relacionada em pesquisas com pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.

Espinafre e Acelga

Ricos em magnésio, os alimentos ajudam a forjar a sensação de tranquilidade. Estudo indica que camundongos que tiveram o magnésio suprimido da alimentação acabaram por demonstrar um comportamento ansioso.

Picles, chuchu, kefir e vegetais conservados em salmoura

Alimentos ricos em probióticos foram associados à diminuição da ansiedade, relacionando bactérias benéficas, saúde do intestino e diminuição da ansiedade social.

Aspargos

Após o governo chinês aprovar o uso do extrato de aspargo na indústria alimentícia, estudantes da Academia Chinesa de Ciências Médicas comprovaram as propriedades antiansiedade do vegetal, graças à presença do ácido fólico.

Frutas vermelhas

Alimentos antioxidantes, que protegem as células sadias do organismo, como frutas vermelhas, e especiarias, como açafrão e gengibre, possuem alto nível de propriedades antiansiedade, reduzindo o cortisol.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Superinteressante.