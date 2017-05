Conheça o primeiro hotel com temática de signos

Já pensou em fazer uma viagem baseada no que o seu signo considera o melhor para você? Agora é possível! Em Sidney, na Austrália, o The Ultimo é o primeiro hotel temático de signos que existe.

Inaugurado em Fevereiro, ele traz dicas, roteiros e artigos decorativos inspirados nos astros para tornar a sua viagem ainda mais divertida.

“Todo mundo sabe qual é o seu signo”, disse o gerente, Scott Hartley, ao CNTravel. “Mas nós não queríamos afastar os céticos sobre astrologia ou os que não se interessam. Nós olhamos para isso como um ponto de início para conversas”.

Apesar de ser um hotel temático, ele não exagera na pegada. Na verdade, os 95 quartos disponíveis possuem um estilo moderno e confortável, com tijolos expostos, largas janelas e lençóis brancos.

O tema signos é destacado em quadros minimalistas, na pequena biblioteca com livros sobre astrologia, nas plaquinhas de porta de “não disturbe”e nas chaves que carregam citações de famosos que possuem o mesmo signo que o visitante.

Além disso, a primeira coisa que perguntam quando alguém decide fazer uma reserva é a data, o horário e o local do nascimento. Essas informações são passadas para o astrólogo do hotel, Damian Rocks. Ele é responsável por personalizar a estadia durante a viagem.

O hóspede recebe previsões diárias do seu horóscopo todo dia de manhã, junto com o jornal. O hotel também entrega um guia particularizado para cada signo, com recomendações de passeios, bares e restaurantes não usuais entre os turistas, para que eles conheçam a cidade de acordo com as suas particularidades astrais. Mas o mais legal, é que esses roteiros também estão disponibilizados no site do hotel.

The Ultimo possui sete tipos diferentes de quartos, sendo que o mais barato custa 180 dólares por noite. Mas o hotel conta com pacotes especiais para os mais apaixonados por signos.

O Star Charts custa a partir de 215 dólares e vem com ilustração das constelações, um calendário lunar e um par chinelos. Já o Off The Charts, de 355 dólares, inclui um bate papo com o Damian.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Casa.com.br