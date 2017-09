Conheça o primeiro chocolate vermelho do mundo (e sem corante)

São Paulo – Depois do branco, do amargo e do ao leite, um novo tipo de chocolate acaba de ser descoberto: o chocolate vermelho – feito a partir da variedade do grão de cacau Ruby.

A novidade foi anunciada pela Barry Callebaut, uma das maiores produtoras de chocolate do mundo, que após anos de pesquisas conseguiu extrair a coloração vermelha do grão de maneira natural, ou seja, o chocolate é produzido sem a adição de nenhum tipo de corante.

O novo produto possui sabor intenso e diferente de todos os demais tipos de chocolates que existem no mercado, afirma a companhia.

Segundo a Barry, a nova variedade inclusive poderá ser introduzida em diferentes tipos de produtos que têm como base o chocolate, como biscoitos, sorvetes e outros doces.

Os grãos do cacau Ruby são originários de diferentes partes do mundo.

Inovadora

A Barry Callebaut é famosa por inovar no mercado de chocolates. Em 2010, a empresa anunciou um chocolate que não derrete nas mãos e possui 90% a menos de calorias que os chocolates convencionais.

A empresa também desenvolveu o chocolate probiótico, que, quando administrados em quantidade adequada, oferece benefícios à saúde, além do chocolate Acticoa, bom para o coração e com propriedades que ajudam a retardar o envelhecimento.