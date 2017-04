Conheça a história da casa de Up – Altas Aventuras da vida real

São Paulo – Uma senhora idosa recusou uma oferta de um milhão de dólares para continuar vivendo em sua casa, cercada por construções de prédios. Essa história parece familiar? Acontece que a vida de Edith Macefield e sua casa lembra muito o filme Up – Altas Aventuras, da Disney.

Apesar de parecida, a semelhança da jornada do personagem da animação, Carl Fredricksen, e sua viagem para Paradise Falls para homenagear a memória de sua esposa é uma mera coincidência (o roteiro do filme foi criado anos antes de Edith recusar a oferta).

Mesmo assim, é impossível não simpatizar com a casa de Seattle, que inclusive recebeu balões coloridos em 2009 para promover Up. Dali para frente, o endereço passou a receber milhares de visitas do mundo inteiro, que amarraram suas próprias bexigas e mensagens na grade.

Com uma história turbulenta, a Edith Macefield House foi considerada imprópria para habitação e, após a morte de Edith em 2008, trocou de dono várias vezes – todos terminaram sem conseguir revitalizar ou reutilizar a morada de 144 metros quadrados. Hoje a construção é mantida pelas placas de madeira compensada que restaram após uma tentativa de reforma.

Em Setembro de 2015, uma campanha tentou salvar a casa da demolição por meio de financiamento colaborativo no site Kickstarter. Infelizmente, o valor necessário não foi atingido. De acordo com o site Good Things Guy, depois de passar por diversas mãos, parece que a Edith Macefield House vai ficar exatamente onde está.

Apesar dos obstáculos, outros tipos de homenagem foram feitas à antiga moradora: um estúdio de tatuagem local imortalizou o nome de Edith nos braços de quem apoia a causa e o festival de música Macefield Music Festival foi criado.

Confira mais detalhes no vídeo abaixo:

Esta matéria foi originalmente publicada no site Casa.com.br.