Confira os filmes e séries que chegam à Netflix em junho

O que chega Gênero Disponível a partir de

Selma: Uma Luta Pela Igualdade Filme 01/06/2017

Internet: O Filme Filme 01/06/2017

Toy Story 3 Infantil 01/06/2017

Flaked – Temporada 2 Série 02/06/2017

Lucid Dream Filme 02/06/2017

Lugares Escuros Filme 05/06/2017

Shadowhunters – Temporada 2 (Parte 2) Série 06/06/2017

Zoo – Temporada 2 Série 06/06/2017

Jackie Filme 06/06/2017

Pastoral Americana Filme 06/06/2017

Orange Is the New Black – Temporada 5 Série 09/06/2017

My Only Love Song – Temporada 1 Série 09/06/2017

Shimmer Lake Filme 09/06/2017

Orphan Black – Temporada 5 Série 11/06/2017

Oh, Hello On Broadway Documentário 13/06/2017

S.O.S.: Mulheres Ao Mar Filme 15/06/2017

Marco Luque: Tamo Junto Documentário 15/06/2017

The Ranch – Temporada 3 Série 16/06/2017

El Chapo – Temporada 1 Série 16/06/2017

You Get Me Filme 16/06/2017

Counterpunch 16 de junho Documentário 16/06/2017

World of Winx – Temporada 2 Infantil 16/06/2017

O Espaço Entre Nós Filme 20/06/2017

Rory Scovel Tries Stand-Up For The First Time Documentário 20/06/2017

Grandes Olhos Filme 22/06/2017

GLOW Temporada 1 Série 23/06/2017

Queen of the South – Temporada 1 Série 23/06/2017

Nobody Speak: Trials of the Free Press Documentário 23/06/2017

Free Rein – Temporada 1 dia Infantil 23/06/2017

Chris D’Elia: Man on Fire Documentário 27/06/2017

Okja Filme 28/06/2017

Gypsy – Temporada 1 Série 30/06/2017