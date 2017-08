Como estas 4 massagens podem ser benéficas para o seu corpo

São Paulo – Para quem leva uma vida agitada ou sofre com dores crônicas nas costas ou musculares, alguns tipos de massagem podem ser o alívio necessário para conseguir lidar melhor com tais problemas. O difícil, no entanto, é saber qual a melhor técnica e como ela pode ser benéfica para o corpo e muitas vezes para a mente.

Para entender como funciona e as técnicas utilizadas nas diferentes massagens que existem, Fernanda Kawahara, fisioterapeuta e coordenadora do Buddha Spa, listou quatro dos procedimentos mais comuns realizados atualmente.

Confira a seguir o que é, como é feita e qual a intensidade de cada uma delas:

Shiatsu

O que é: técnica desenvolvida a partir da medicina chinesa que usa a pressão dos dedos no trajeto dos meridianos – canais de energia que percorrem pelo corpo e órgãos. O shiatsu proporciona alívio de tensões musculares, estresse, depressão e prevenção dos danos causados pelo sedentarismo.

Como é feita: depois de identificada a queixa e demais informações do paciente, o terapeuta o massageia os pontos de tensão são abordados pelo terapeuta com a pressão dos dedos, que vai variar de acordo com seu limite de dor de cada pessoa.

Intensidade: forte. Normalmente, esse tipo de massagem pressiona pontos do corpo que podem estar tensos. Segundo Fernanda, pessoas com pouca tolerância a dor podem sentir algum desconforto, mas é possível, no entanto, moderar a intensidade.

Resultado: o shiatsu proporciona grande alívio nas tensões musculares.

Massagem relaxante

O que é: conhecida também como massagem antiestresse, esse procedimento utiliza apenas as mãos na musculatura do corpo.

Como é feita: massagem por todo corpo com combinações de movimentos de deslizamento e amassamento. A massagem também é feita nas mãos, pés, inclusive dedos.

Intensidade: leve a moderada. Depois de identificado os pontos mais tensos do corpo, o profissional pode de uma forma mais firme tentar relaxar a região afetada.

Resultado: relaxamento muscular, alívio do estresse, da dor, aumento da vascularização periférica e sensação de bem-estar quase que instantânea.

Drenagem linfática

O que é: massagem realizada com movimentos suaves e precisos, atuando sobre o sistema linfático

Como é feita: a drenagem se inicia com a estimulação dos gânglios principais com movimentos de bombeamento realizados nas virilhas, axilas atrás do joelho e nos pés. Em seguida, inicia-se a combinação dos movimentos em forma de bracelete e movimentos ondulatórios para captação da linfa e direcionamento aos linfonodos.

Intensidade: leve. Não se deve pressionar, mas sim estimular o sistema linfático através de movimentos suaves e precisos, melhorando assim a diurese e consequentemente eliminando as toxinas que dificultam o bom funcionamento do organismo.

Resultado: diminui edemas, auxilia na eliminação de toxinas e melhora a nutrição das células. É indicada ainda para no pré e pós-operatório em cirurgias plásticas. Ela também tem efeito relaxante.

Massagem ayurvedica

O que é: massagem relaxante que atua sobre a circulação sanguínea, a respiração e a energia vital. Trabalha as cadeias musculares e articulações de todo o corpo, mesclando toques suaves e profundos com alongamentos e trações de ioga

Como é feita: o terapeuta utilizará mãos e pés, e por isso, o paciente sempre verá uma corda ou um banco que servirá de ponto de apoio para os movimentos realizados com os pés pelo profissional.

Nesse tipo de procedimento, o paciente se deita de bruços em um colchão ou maca mais baixa e larga, e a massagem começa pelo aquecimento das costas e coluna, que é a base de sustentação do corpo, sendo estendida para pescoço, ombros, pernas, barriga, peito e rosto. Movimentos de alongamento serão realizados durante a sessão.

Intensidade: média a forte. Há um processo de relaxamento de pontos de tensão, mas diferente do shiatsu, isso não é feito através da pressão dos dedos, e sim do deslizamento profundo das palmas das mãos e plantas dos pés

Resultado: favorece um realinhamento da postura, conscientização da respiração, alívio das tensões, alongamento e fortalecimento do sistema imunológico e energético.