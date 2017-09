Como harmonizar iluminação e decoração nos ambientes da casa

São Paulo – Se você pensa que a função das lâmpadas é apenas iluminar os ambientes, está completamente enganado. A escolha do tipo de iluminação adequada pode fazer uma diferença enorme principalmente quando o assunto é decorar.

Dependendo do cômodo da casa e até da disposição dos móveis, a iluminação pode tornar os espaços mais aconchegantes e muitas vezes até mais práticos.

As arquitetas Rosana Ignácio e Giovanna Vargas da Leds e Leds, empresa especializada em iluminação, listaram algumas dicas para conciliar decoração com iluminação e oito espaços da casa.

Antes, no entanto, vale lembrar que alguns fatores também precisam ser levados em consideração, a cor da parede, por exemplo. De acordo com as arquitetas, paredes escuras não ficam muito bem com luz quente, ou seja, amarelada, pois altera a cor do ambiente.

Confira a seguir o tipo de iluminação ideal para cada ambiente, segundo as especialistas:

Sala de estar

Na sala de estar – ambiente de descontração e descanso -, é recomendada uma iluminação indireta para que não atrapalhe a visão e nem reflita na televisão. Neste cômodo da casa, as arquitetas sugerem lâmpadas LED dicroica, pois elas possuem um facho de luz mais focado e são fiéis às cores reproduzidas.

Sala de jantar

Já na sala de janta, a iluminação precisa ser centralizada para que a claridade alcance toda a mesa e todos consigam comer com tranquilidade. Nesse caso, a escolha do lustre precisa ser feita de acordo com o tipo de mesa.

Se a mesa for de vidro, por exemplo, o ideal é escolher lustres em que as lâmpadas sejam viradas para cima, pois assim a iluminação fica mais difusa e indireta. Outra dica que deve ser levada em consideração é a altura entre o lustre e o tampo da mesa.

Cozinha

A cozinha é o ambiente da casa que demanda uma iluminação mais forte e espalhada. Nesse caso, as arquitetas indicam luzes fluorescentes brancas, pois clareiam o ambiente, além de te manter a pessoa que está manuseando alerta – por ser uma luz de cor fria. Fitas de LED em prateleiras e armários também ajudam a clarear o ambiente.

Quarto

Já o quarto precisa de uma atmosfera mais aconchegante e relaxante. Nesse ambiente o ideal é apostar em uma iluminação mais iluminação mais suave e que de preferência possa ser controlada. Luzes quentes (amareladas) proporcionam uma sensação mais agradável e acolhedora para o ambiente.

Banheiro

No banheiro, a iluminação precisa ser forte. Lâmpadas fluorescentes brancas costumam clarear todo o perímetro do espaço. Para o espelho, a dica é iluminar as laterais com iluminação difusas ou indiretas, evitando assim que a imagem formada no reflexo seja alterada.

Escritório

O escritório precisa ser claro. Nesse espaço da casa, a iluminação pode ser feita com luz fria. Segundo as arquitetas, a ideia é iluminar alguns pontos principais de forma a evitar reflexo na tela do computador.

Jardim

No jardim, a iluminação busca focar nos detalhes, seja uma planta ou árvore. Para isso, pode-se usar uma halógena dicróica, com seu facho de luz focado, dará o diferencial e deixará o ambiente harmonioso e charmoso.

Varanda

Já na varanda, se houver uma área com churrasqueira, a iluminação precisa ser ais intensa. No caso de a varanda ser apenas um local de descanso, uma iluminação mais serena é a grande aposta.