Como comer sushi corretamente?

1. De ladinho

Seja usando palitos (hashi) ou dedos, o certo é pegar o sushi lateralmente, com a pinça alinhada à peça. Pegar o sushi pelas pontas ou na perpendicular é pedir para que ele desmonte antes de chegar à boca.

2. Olho no molho

O jeito mais controlado de temperar o sushi é usar as lâminas de gengibre como um pincel para espalhar o molho de soja (shoyu) sobre o peixe. Assim você evita o risco de mergulhar o peixe no shoyu e anular o sabor da carne.

3. Pode arroz?

Jamais mergulhe o arroz no shoyu (pincelar os grãos também não rola). Isso vai encharcar o sushi, deixando-o muito salgado e desmontado. Coloque a peça na boca com o peixe virado para cima – o arroz no céu da boca causa uma sensação desagradável.

4. Peça única

Um bom sushi não deve ter mais que 6 cm de comprimento, para caber inteiro na boca. Ou seja, morder um pedaço da peça e rasgá-la ao meio não é recomendável. Outro detalhe ofensivo ao sushiman é remover o peixe de cima do arroz.

Mantendo o bom gosto: Entre cada variedade de sushi, o recomendado é limpar o paladar com um pouco de gengibre (se for muito, irrita as papilas), com chá verde ou com água.

Fonte: Livro Sushi: Jiro Gastronomy

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da Superinteressante.