Como assistir ao Super Bowl LI neste domingo

São Paulo – Neste domingo, o mundo todo estará de olho na partida de futebol americano mais importante do ano, o Super Bowl, o programa de maior audiência da TV norte-americana.

O jogo será disputado entre Atlanta Falcons e New England Patriots, no NRG Stadium, em Houston, Texas.

Além da performance dos atletas, o público terá um mega show no intervalo, que ficará a cargo da pop star Lady Gaga.

Apresentar-se no chamado Halftime Show, que dura 12 minutos, é um sonho para qualquer artista, tendo em vista a monstruosa plateia que acompanha o jogo.

Onde assistir

No Brasil, a final será transmitida a partir das 21h (horário de Brasília) pelo canal pago ESPN, que possui os direitos de transmissão. Quem não possui TV a cabo, pode acompanhar pelo site WatchESPN. A FOX também fará a transmissão online no FoxSportsGo.com e pelo aplicativo Fox Sports Go.

Como em anos anteriores, o duelo final do Super Bowl também poderá ser acompanhado em diversos cinemas do Brasil e em bares e pubs.

Para comprar ingressos e ver quais cidades e salas irão exibir o Super Bowl LI nos cinemas, confira no site do CineLive.