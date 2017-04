Com menos versões, Volkswagen Up! 2018 parte dos R$ 37.990

Depois de mostrar como ficou a reestilização do Up! brasileiro, agora a Volkswagen divulgou os preços do modelo: começam em R$ 37.990 na versão Take aspirada e podem chegar aos R$ 57.100 cobrados pela High com motor TSI.

Antes o Volkswagen Up! partia dos R$ 35.560 na versão Take de duas portas, que foi descontinuada (agora o Gol é o único hatch compacto com opção de duas portas). Com quatro portas, custava os mesmos R$ 37.990, ou seja: não houve aumento.

O Take Up! traz de série rodas de aço aro 14″ com novas calotas, banco do motorista com regulagem de altura, alerta sonoro dos faróis acesos, chave do tipo canivete, lavador, limpador e desembaçador do vidro traseiro, iluminação no porta-malas e suporte para celular e entrada USB para carregar o telefone.

Direção elétrica, coluna de direção com ajuste de altura, ar-condicionado, vidros dianteiros com acionamento elétrico e travamento das portas elétrico continuam concentrados no pacote “Take completo”, de R$ 4.900 adicionais.

Com motor 1.0 3 cil. MPI (aspirado) de 82 cv e 10,4 mkgf, o Move Up! passa a custar R$ 48.290, uma redução de R$ 242 em comparação com o modelo antigo. Mas perdeu o S.A.V.E (prateleira que divide o porta-malas em dois níveis) e o porta-objetos que ocupava o porta-copos.

De série, o Move tem volante multifuncional revestido de couro, computador de bordo, faróis de neblina, rodas de liga leve 14”, espelhos retrovisores externos com luzes de seta integradas e função tilt down do lado direito, sensor de estacionamento traseiro e para-sol com espelho do lado do motorista e do passageiro. O câmbio automatizado I-Motion eleva o preço para R$ 50.668.

Já o Move Up! TSI, com motor 1.0 TSI de 105 cv e 16,8 mkgf de torque custa R$ 52.790. Foi a versão que mais encareceu nesta reestilização: a diferença de R$ 2.667 para o antigo representa aumento de 5,32%. O pacote de equipamentos é quase o mesmo da versão aspirada, mas soma iluminação ambiente. O rádio Composition Phone (com integração com app de smartphone) é vendido como opcional – o sistema de som básico é mais simples, com tela monocromática.

Como série de lançamento, há o Move Up! Connect, de R$ 54.990. Tem retrovisores e teto pintados de preto, interior escurecido, adesivo na soleira das portas, faixa lateral alusiva à versão, roda de liga leve 15” diamantada e o som Composition Phone. Lembra muito o conjunto do Speed Up! e estará disponível nas cores Laranja Habanero, Azul Lagoon e Prata Sírius.

Vale lembrar que, como antes, todos os Up! turbinados têm controle de tração (o chamado M-ABS), mas continuam devendo o de estabilidade.

Agora vendida apenas com o motor TSI, a versão High custa R$ 57.100 e tem exclusividade sobre os sensores de chuva e de luminosidade (crepuscular) e a função Coming & Leaving Home, que mantém os faróis acesos por 30 segundos ao trancar ou destrancar o veículo. As cornering lights (faróis de neblina que auxiliam na iluminação em curvas) também são exclusivas dele. O rádio Composition Phone e revestimento de couro nos bancos são opcionais.

Outro que perdeu a opção de motor aspirado foi o Cross Up!. A versão aventureira passa a ser vendida apenas com motor TSI por R$ 55.600. O conteúdo é o mesmo da versão Move TSI.

Com essa nova gama, o Up perdeu as versões Take 2p, High MPI, High I-Motion, Black/White/Red TSI, Speed e até mesmo a Track, lançado no final do ano passado.

2017 2018 Diferença Volkswagen Take Up! R$ 37.990 R$ 37.990 = Volkswagen Move Up! R$ 48.532 R$ 48.290 -0,49% Volkswagen Move Up! I-Motion R$ 49.743 R$ 50.668 1,85% Volkswagen Move Up! TSI R$ 50.123 R$ 52.790 5,32% Volkswagen Move Up! TSI Connect R$ 54.990 Volkswagen High Up! TSI R$ 55.458 R$ 57.100 2,96% Volkswagen Cross Up! TSI R$ 54.094 R$ 55.600 2,78%

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Quatro Rodas.