COI confirma Paris como sede dos Jogos Olímpicos de 2024

Lima – O Comitê Olímpico Internacional confirmou nesta quarta-feira a escolha de Paris como sede dos Jogos Olímpicos de 2024 e a realização da edição de 2028 em Los Angeles, após uma votação dos membros do COI em Lima.

Paris, que já foi anfitriã de duas Olimpíadas, voltará a receber os Jogos 100 anos depois da Olimpíada de 1924, enquanto Los Angeles também irá organizar sua terceira edição dos Jogos após 1932 e 1984.

O COI já havia decidido em julho escolher simultaneamente as duas sedes olímpicas, após as desistências de quatro das seis cidades concorrentes para a Olimpíada de 2024, em meio a preocupações com os custos e a complexidade de se organizar o maior evento multiesportivo do mundo.

Paris, Los Angeles e o COI já tinham fechado um acordo prévio para a realização dos Jogos de 2024 na capital francesa e da edição seguinte na cidade norte-americana.