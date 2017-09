Ciclista britânico pedala ao redor do mundo em 78 dias

Paris – Um ciclista britânico de resistência quebrou o recorde do Guinness World Record de volta ao mundo mais rápida em uma bicicleta, pedalando 29 mil quilômetros em menos de 80 dias.

Mark Beaumont pedalou por 18 horas por dia e queimou mais de 9 mil calorias a cada 24 horas conforme cruzava pela Polônia, Rússia, Mongólia, China, Austrália e os Estados Unidos.

“É literalmente sobre pedalar para o próximo horizonte”, disse o escocês nesta segunda-feira após completar sua jornada sob o Arco do Triunfo, em Paris. “Eu mal andei pelos dois últimos meses e meio”.

Um acidente na Rússia no nono dia, no qual quebrou um dente e machucou seu cotovelo, quase acabou com uma corrida que disse ter lhe levado para uma “profundidade mental” que nunca havia experimentado.

“É apenas a privação do sono. É após semanas e semanas e semanas, são somente as longas, longas horas que você passa na sua cabeça, você sabe, realmente lutando. E você só precisa decidir que nunca vai parar”, disse.

Ele completou a jornada em 78 dias, 14 horas e 40 minutos. O recorde anterior era do neozelandês Andrew Nicholson, que em 2015 conseguiu o feito em 123 dias.

Um árbitro do Guinness World Record entregou ao ciclista dois certificados de recordes mundiais – um pelo recorde ao redor do mundo e outro pela maior distância pedalada em um único mês.