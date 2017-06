Chefs promovem festival de alta gastronomia orgânica

São Paulo – Entre os dias 05 e 19 de junho, famosos restaurantes de São Paulo e Rio de Janeiro vão promover o 4º Organic Food Fest (Off) – festival de alta gastronomia orgânica que visa incentivar uma alimentação mais saudável e com menos desperdício.

Na atual edição, 40 restaurantes participam do evento (30 em São Paulo e 10 no Rio) e vão oferecer mais de 120 receitas inéditas à base de produtos orgânicos. Todas elas terão que ter ao menos metade dos ingredientes de origem orgânica, proveniência agroecológica ou de pequenos produtores.

Os pratos terão preços fixos de 55 reais ou 88 reais dependendo do estabelecimento, bebidas e outros serviços, no entanto, não estão inclusos no pacote.

Pela primeira vez, Bela Gil, ativista da culinária natural, participa do Off. A chef oferecerá nos restaurantes da Bela, nos hotéis Best Western, no Arpoador e na Barra da Tijuca, no Rio, menus criados exclusivamente para o festival.

Em São Paulo, casas como Antonietta Cucina, Badaró Morumbi, Bar da Dona Onça, Bossa, Chez Vous, Condessa Bistrô, Comedoro, Félix Bistrot, Jacarandá, Mercearia do Conde, Sarrasin e Sympa participam do evento.

Para ser orgânico, o produto não pode ter recebido adubo químico, agrotóxico, hormônio, antibiótico, insumo geneticamente modificado, radiação ou qualquer aditivo sintético. Nas edições anteriores, alguns chefs conseguiram apresentar pratos até 100% orgânicos.

O festival foi idealizado pelo empresário alemão Matthias Börner, entusiasta do mercado de orgânicos. Segundo ele, o Off visa disseminar o uso de alimentos orgânicos na alta gastronomia e fomentar o setor no Brasil.

“A produção dos orgânicos respeita princípios, como proteção da biodiversidade, condições dignas de trabalho e o manejo correto da água e do solo. Substituir a alimentação convencional pela orgânica é iniciar uma revolução sustentável”, afirmou Börner, em comunicado