Chapecoense receberá troféu durante sorteio da Libertadores

Assunção – A Chapecoense receberá o troféu de campeã da Copa Sul-Americana na noiteesta quarta-feira, durante o sorteio da Taça Libertadores do próximo ano, que será realizado em Assunção, no Paraguai.

O Verdão do Oeste foi proclamado vencedor do torneio no dia 5 de dezembro, menos de um mês após a tragédia aérea que matou 71 ocupantes do avião que levava a delegação do clube para Medellín, onde aconteceria a final da competição, contra o Atlético Nacional.

Além de aceitar o pedido da equipe colombiana, a Conmebol ainda a premiará com troféu “Centenário” da entidade, além de receber as medalhas pelo vice-campeonato da Sul-Americana.

“O reconhecimento a estes dois grandes times nos demonstra a grandeza do nosso futebol e nos lembra a importância do espírito de paz, da compreensão e do fair play entre adversários”, afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em comunicado.

Chapecoense, Atlético Nacional, além de Palmeiras, Grêmio, Santos, Flamengo e Atlético Mineiro estão entre os participantes da fase de grupos da próxima edição da Libertadores, enquanto Atlético Paranaense e Botafogo terão que disputar fase preliminar.