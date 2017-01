Casal de modelos inventa “aeroga”, cruza de yoga e crossfit

Quando trabalhava como modelo na África do Sul no início dos anos 2000, Tracie Wright Vlaun começou a fazer yoga junto com seu regime de exercícios para manter a forma em busca de ajuda para lidar com os danos mentais que a indústria da moda às vezes causa. “Para me livrar de toda aquela porcaria”, nas palavras dela.

Mas depois ela acabou querendo alguma coisa com uma dose menor de “entoar mantras” e começou a criar um exercício que incorporava posturas a uma sessão mais intensa.

Por volta de 2009, ela e o marido e treinador Chris Vlaun haviam criado um regime que incluía posturas iniciais de yoga e exercícios com o peso corporal baseados nos “fundamentos de antigas disciplinas da arte do movimento”.

Aeroga, o nome da modalidade de malhação altamente energética criada pela dupla e oferecida no St. Regis Bal Harbor Resort, na Flórida, é uma mistura harmônica de calistenia baseada na força e coreografada ao ritmo de uma lista de músicas que passa por Adele, U2, Stevie Wonder e Bach.

A modalidade conquistou adeptos na propaganda boca a boca e atraiu turistas em Miami e um punhado de atletas, assim como os proprietários dos times em que os atletas jogam. “Isso vai arrebentar”, disse Chris Vlaun.

Versões híbridas de vinyasa flow são a mais recente tentativa de convencer os endinheirados da classe A de que é uma boa ideia passar 60 minutos suando e alongando ao lado de mulheres bonitas com pouca roupa.

Essas variações da arte indiana provavelmente são mais parecidas com exercícios de campos de treinamento e as aulas têm nomes como Ioga Hardcore, Core Power Yoga e Cross Flow X, integrando elementos de levantamento de peso, artes marciais, spinning e boxe.

“Recebemos muitas críticas no começo”, disse Chris Vlaun. “Mas, com caras que fecham acordos bilionários, não dá para começar pelos aspectos espirituais. Só tentamos fazer com que eles se concentrem na própria respiração”.

Eddie Guerra, fundador do Set + Flow, um estúdio fusion em Los Angeles onde dá aulas de Cannonball Yoga Sculpt, aborda o assunto em outros termos.

“Esta não é a única versão de yoga que você fará na vida. Se você conseguir prestar mais atenção em sua respiração, em seu corpo, e tiver compaixão por você mesmo, por que então essa não seria uma prática de yoga? Ela é mais contemporânea, mas é isso o que vem acontecendo desde que a yoga chegou aos EUA. Não se trata de acender incenso ou de escutar música esotérica quando você entra na aula.”