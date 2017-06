Casal de artistas teria deixado UFC por presença de Bolsonaro

São Paulo – O casal de atores globais Bruno Gagliasso e Giovana Ewbanc foi assistir ao vivo no UFC 212 do último sábado (3). Porém, ao saberem da presença do deputado Jair Bolsonaro, os artistas teriam deixado o evento e voltado para casa.

A sequência de eventos foi indicada pelo ator em seus posts no Twitter. Por volta das 23h, Gagliasso postou uma foto de uma visão privilegiada do ringue, alegando que estava “bem perto para passar bastante energia positiva pros [sic] brasileiros”. Exatamente meia-hora depois, no entanto, o ator se manifestou sobre estar chegando em casa.

Por último, Gagliasso concluiu: “já nos meus aposentos, na frente da TV, e bem longe do Bolsonaro”.

Bem perto pra poder passar bastante energia positiva pros brasileiros no @UFC de hoje! #UFC212 #UFCRio pic.twitter.com/bgJcsqLeiu — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) June 4, 2017

Jajá tô em casa e contínuo comentando com vcs #ufc212 #avantealdo — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) June 4, 2017

Já no meus aposentos, na frente da TV, 📺 e bem longe do Bolsonaro 🙏🏾. #avantevitor #ufc — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) June 4, 2017

O deputado federal confirmou que estava na luta por meio de um vídeo publicado na rede social, mas foi seu filho, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, quem saiu em sua defesa na rede. “Ao invés de ser infantil, Bruno Gagliasso poderia procurar saber pq cd vez mais brasileiros admiram Jair Bolsonaro”, criticou.