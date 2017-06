Carro mais exclusivo da GM é sonho de fãs

Transformar em realidade os sonhos de infância não é barato. Pergunte a Kevin Mitchell.

Quando estava na sexta série, seus pais deram a ele um conjunto de ferramentas. No Ensino Médio, ele reconstruiu um Chevrolet Camaro SS ano 1967 com o qual correu pelas ruelas de Danville, Illinois.

Agora aos 54 anos, proprietário de uma prestadora de serviços elétricos, Mitchell montou uma coleção de carros que inclui cinco Corvettes, um Lamborghini Diablo e vários Camaros. Ele não se importa de ficar sob o capô, mas tem mais interesse em dirigi-los.

Por isso, quando recebeu um e-mail em 1º de abril que dizia que ele era uma das 69 pessoas escolhidas de forma aleatória em uma loteria com mais de 3.000 participantes para uma chance de comprar um Camaro edição especial COPO, Mitchell escreveu para Curt Collins, que comanda o programa de carros de alto desempenho da Chevrolet, antes de se animar demais.

“Eu perguntei a ele se aquilo era uma brincadeira”, disse Mitchell. Não era. “Eu não podia acreditar que tinha conseguido um.”

O Camaro COPO é o carro mais exclusivo vendido pela General Motors, um fato que até mesmo fãs bem informados podem não saber. Esses carros feitos para corridas de arrancadas são fabricados à mão em pequenas quantidades para uso apenas na pista, e nenhuma estratégia de persuasão pode facilitar o caminho de um comprador na loteria. Eles são pensados para os fãs mais fiéis da Chevrolet, aqueles que querem pilotar, correr em uma pista de performance ou somá-lo a uma coleção de brinquedinhos brilhantes.

A fabricação de cada carro demora 10 dias; já um Camaro regular demanda talvez 20 horas de trabalho na linha de montagem. Cada COPO é numerado, como uma pintura artística ou uma edição especial de uma garrafa de bourbon de alta qualidade; os compradores dessas raridades gostam de saber que estão adquirindo algo especial. Cada um sai por pelo menos US$ 110.000, ou muito mais em leilão.

Dos carros mais caros da GM, apenas um Corvette Z06 totalmente equipado custa tanto. Nenhum Cadillac chega perto. “Poucas pessoas saem daqui gastando muito menos que US$ 130.000, e algumas chegam a gastar US$ 200.000 em opcionais”, disse Collins.

Mitchell, cerca de US$ 125.000 depois, ia em direção à pequena fábrica ao norte de Detroit onde os carros são fabricados na companhia de seu filho Tyler e com um trailer (os carros não podem ser usados nas ruas) para transportar para casa o COPO número 47 da série de 69 unidades.

Quem dirige um COPO precisa ter habilidade. Dependendo do motor escolhido, o carro pode arrancar com 410 cavalos de potência e chegar a 580. Diferentemente de um Camaro comum, o COPO tem assentos especiais de corrida, com arnês e santantônio de aço por dentro para proteção adicional em caso de acidente. “Não há nada no carro igual ao que se consegue em um Camaro regular”, disse Collins.