Cantor e compositor Gregg Allman morre aos 69 anos

Gregg Allman, cujos vocais transformaram a Allman Brothers Band em hit do rock na década de 1970, morreu neste sábado aos 69 anos, de acordo com informação publicada em seu website.

“É com grande tristeza que anunciamos que Gregg Allman, um dos fundadores da Allman Brothers Band, morreu pacificamente em sua casa em Savannah, Geórgia”, informou o site.

A carreira do artista, cujo estilo da banda ficou conhecido como “southern rock”, foi marcada por abuso de drogas e tragédias, como a morte do irmão e membro da banda, Duane, em um acidente de moto aos 24 anos.

O baterista Butch Trucks, outro fundador da banda, morreu aos 60 anos, no dia 24 de janeiro.

Em seus tempos de sucesso, as músicas da banda eram presença frequente nas rádios norte-americanas, e seus álbuns estão listados com destaque na história do rock.

Gregg era o vocalista principal da banda, além de tecladista e compositor. Ele foi o autor de hits como “Whipping Post”, “It’s Not My Cross to Bear”, “Midnight Rider”, “Ain’t Wastin’ Time No More” e “Melissa”.