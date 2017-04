Cantor Belchior morre aos 70 anos

São Paulo – O cantor e compositor Belchior morreu, aos 70 anos, na madrugada deste domingo, 30, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A família do artista já comunicou o Governo do Ceará e pediu ajuda para realizar o translado do corpo para a cidade de Sobral, onde ele nasceu e será enterrado.

O Governo do Ceará decretou luto de três dias no Estado. O governador, Camilo Santana, lamentou a morte de Belchior, na sua página no Facebook.

Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, conhecido como Belchior, fez fama nos anos 70 com álbuns como Elogio da Loucura (1988) e Vício Elegante (1996). Fãs também lamentam a morte do cantor pelo Twitter.