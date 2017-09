Brasileiro assume presidência do Comitê Paralímpico Internacional

Berlim – O brasileiro Andrew Parsons foi eleito presidente do Comitê Paralímpico Internacional (CPI) nesta sexta-feira, substituindo Philip Craven, que liderava a organização desde 2001.

Parsons venceu a votação da assembleia geral do CPI em Abu Dhabi, no primeiro turno e com maioria absoluta de 84 dos 162 membros com direito a voto, derrotando três outros candidatos. Craven não havia se candidatado.

O CPI, o órgão global do movimento paralímpico, organiza as Paralimpíadas de inverno e verão, disputadas imediatamente após as Olimpíadas, na mesma cidade sede, e supervisiona e coordena campeonatos mundiais e outras competições.