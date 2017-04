Brasil volta à liderança do ranking da Fifa após 7 anos

Zurique – O Brasil voltou a ocupar a liderança do ranking da Fifa pela primeira vez em sete anos, na sequência de uma recuperação impressionante desde a chegada do técnico Tite ao comando da equipe.

Depois que o ex-treinador do Corinthians substituiu Dunga à frente da seleção no ano passado o Brasil venceu todos os nove jogos que disputou, incluindo oito pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Em março, a seleção venceu o Uruguai por 4 x 1, fora de casa, e bateu o Paraguai por 3 x 0, em São Paulo, tornando-se o primeiro time a assegurar classificação para o Mundial do ano que vem na Rússia, com quatro rodadas de antecedência nas eliminatórias sul-americanas.

O Brasil, que substituiu a Argentina na ponta do ranking da Fifa, havia ocupado a liderança pela última vez antes da Copa do Mundo de 2010, quando acabou eliminado pela Holanda nas quartas de final.

Desde então o time sofreu uma série de derrotas marcantes, incluindo eliminações seguidas para o Paraguai na Copa América em 2011 e 2015 e a infame goleada de 7 x 1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

A Argentina perdeu a liderança após a derrota por 2 x 0 para a Bolívia que deixou a equipe em dificuldades nas eliminatórias.

Quatro dos cinco primeiros colocados no ranking divulgado pela Fifa nesta quinta-feira são da América do Sul. O Chile está em quarto e a Colômbia em quinto, enquanto a Alemanha ocupa o terceiro lugar.

Veja os 10 primeiros colocados no ranking (posição anterior entre parênteses)

1. Brasil (2)

2. Argentina (1)

3. Alemanha (3)

4. Chile (4)

5. Colômbia (7)

6. França (6)

7. Bélgica (5)

8. Portugal (8)

9. Suíça (11)

10. Espanha (10)