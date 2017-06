Beyoncé é mãe de gêmeos, segundo imprensa americana

A diva pop Beyoncé e seu marido, o rapper Jay-Z, tiveram gêmeos, segundo informações da imprensa americana sobre os dois novos membros da família, que já contava com a pequena Blue Ivy, de 5 anos.

A revista US Weekly cita várias fontes não identificadas segundo as quais os gêmeos, cujo sexo e nome ainda são desconhecidos, teriam nascido esta semana.

O canal especializado em celebridades E! disse que o casal foi visto em um hospital da área de Los Angeles na quinta-feira.

As especulações aumentaram quando uma mulher não identificada foi vista levando flores rosas e azuis com um cartão com as iniciais “B + J”.

Além das flores, havia dois balões com as inscrições “Baby Girl” e “Baby Boy”.

Um porta-voz da superestrela da música pop, contato pela AFP, não quis fazer comentários.

Beyoncé, 35 anos, anunciou em fevereiro que estava grávida, provocando a excitação de seus fãs.