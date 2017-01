Banqueiros indicam seus lugares preferidos para tirar férias

Você quer estar em contato com gente importante nas próximas férias? Escolha estrategicamente o lugar aonde ir.

Pedimos que três financistas influentes revelem quais são seus lugares preferidos para descansar — e damos dicas de como recriar essas viagens.

Não podemos prometer que eles estejam lá em todas as temporadas, mas temos certeza de que você terá uma ótima viagem… e muito o que contar na próxima festa.

Aventura épica no Quênia

Whitney Tilson, fundador da Kase Capital Management

“A cada dois anos, vamos ao Quênia nos feriados de dezembro para visitar meus pais e minha irmã que moram lá”, disse Whitney Tilson. “Às vezes fazemos um safari; neste ano, escalamos o Monte Quênia. Sempre passamos uma semana na casa de praia de meus pais, na paradisíaca ilha de Lamu.”

Faça você também: Hospede-se no Giraffe Manor, uma emblemática propriedade em Karen, subúrbio de Nairóbi, e você poderá alimentar girafas enquanto toma café da manhã — elas são famosas por passar o pescoço longo pelas janelas do salão de refeições do hotel. Arijiju e Angama Mara são os retiros mais luxuosos caso você queira fazer um safari no Masai Mara; se você optar pelo Monte Quênia, faça uma reserva com a African Ascents, a companhia que Tilson usou. E quando você finalmente chegar à praia, reserve a casa da família dele para você. O imóvel está disponível na internet.

Visita rápida à Índia

Marc Rowan, um dos fundadores da Apollo Global Management

Muita gente pressupõe que para viajar para a Índia é necessário passar pelo menos uma semana lá. Mas Marc Rowan, um dos fundadores da Apollo Global Management, e sua família — sua esposa, a designer Carolyn Rowan, e seus três filhos — fizeram tudo em apenas cinco dias com a ajuda de um guia de primeira. Eles se concentraram no estado de Rajasthan, onde visitaram Jaipur e Udaipur, e depois foram conhecer o Taj Mahal, em Agra, no estado próximo Uttar Pradesh.

Faça você também: Faça uma reserva com a Indagare, a agência de viagem que ajudou Carolyn a planejar o passeio, ou monte um itinerário que inclua os hotéis preferidos da família: o Rombagh Palace, em Jaipur, e os hotéis Oberoi, em Agra e em Udaipur.

Riviera francesa – sem iate

Peter Nolan, diretor de empréstimo sindicalizado, vendas e trading da Antares Capital

“O litoral e o interior [da Riviera Francesa] são lindos”, disse Peter Nolan, que gosta de alugar uma casa lá com amigos e familiares para relaxar alguns dias. O ataque terrorista a Nice em julho “não deveria dissuadir as pessoas de visitar”, acrescentou ele.

Faça você também: O segredo, disse Noln, é se assegurar de que o aluguel da casa inclua os serviços de um chef exclusivo. La Mediterranée e St. Paul de Vence, duas casas oferecidas pela Villas of Distinction, são excelentes candidatas para uma viagem no próximo verão do Hemisfério Norte.