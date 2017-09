Banksy faz homenagem a Basquiat com novos grafites em Londres

O artista britânico Banksy, cuja identidade é um mistério, prestou homenagem a Jean-Michel Basquiat com dois novos grafites em Londres, perto do museu que nesta semana fará uma grande exposição sobre o pintor americano.

Um dos murais representa um espantalho revistado pela polícia, inspirado no quadro de Basquiat de 1982 “Boy and Dog in a Johnnypump”, e o outro mostra uma roda-gigante com coroas em vez de gôndolas.

Os murais apareceram neste fim de semana, antes da abertura, no centro cultural Barbican, de uma exposição sobre o pintor, que morreu de overdose de heroína aos 27 anos, em 1988.

A primeira grande mostra de Basquiat no Reino Unido começará na quinta-feira, com mais de 100 obras do artista.