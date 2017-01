Balotelli denuncia ataques racistas durante jogo do Nice

Paris – O atacante italiano Mario Balotelli denunciou neste sábado (21), por meio das redes sociais, que foi vítima de ataques racistas durante o empate entre Nice e Bastia, pela 21ª rodada do Campeonato Francês.

“É normal que os torcedores do Bastia imitem gritos de macaco e façam ‘ouh ouh’ durante todo o jogo e que ninguém da suposta comissão disciplinar não diga nada? O racismo é legal na França ou só em Bastia?”, criticou o jogador, em post no Instagram.

Balotelli, que já foi alvo de ataques em outros momentos da carreira, lamentou especificamente os comportamento presente ontem no estádio Armand-Césari.

“O futebol é um esporte magnífico, mas torcedores como os do Bastia o prejudicam. Foi uma vergonha”, completou o atacante.

Bastia e Nice ficaram no empate em 1 a 1, na abertura da 21ª rodada do Francês. Com o resultado, o time de Balotelli chegou aos 46 pontos e reassumiu a liderança provisória da competição.