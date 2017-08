Dedicatória rara de Jimi Hendrix será leiloada por 2 mil libras

Londres – Uma dedicatória assinada pelo músico Jimi Hendrix em 1967 será leiloada na cidade de Etwall, no norte da Inglaterra, no próximo dia 23 de outubro, informou nesta quinta-feira a casa de leilões inglesa Hansons.

O lance inicial da peça será de 2 mil libras (R$ 8,1 mil).

Anthea Connell, proprietária do autógrafo, estava em uma casa de shows em Lincolnshire em março de 1967, quando o artista se aproximou e a abordou enquanto ela esperava a apresentação do grupo musical do namorado.

O guitarrista americano estava ali porque sua banda, Jimi Hendrix Experience, também tocaria naquela noite.

“Ele começou a falar comigo, mas eu estava tão surpresa que nem sequer lembro o que conversamos”, disse a mulher, que hoje tem 69 anos.

Hendrix, que morreu em 1970 aos 27 anos, deu a ela um jogo de cordas de guitarra em cuja parte de atrás havia uma dedicatória que dizia: “Para Anthea, amor e beijos para sempre, eu gostaria de poder realmente falar com você”.

O proprietário da casa de leilões que fará a venda, Charles Hanson, apontou que se trata de uma “peça rara e preciosa da música, que muitos fãs e colecionadores adorariam ter”.