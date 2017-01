Ator indiano Om Puri, estrela de Bollywood, morre aos 66 anos

Mumbai – O ator veterano indiano Om Puri, que teve uma carreira bem sucedida com filmes tanto em Bollywood quanto no Ocidente, morreu nesta sexta-feira em Mumbai.

Puri, de 66 anos, sofreu um ataque cardíaco, disse seu amigo e também ator Anupam Kher à Reuters.

Puri despontou nos anos 1980 com um estilo de cinema alternativo que conquistou uma audiência de nicho na Índia, interpretando diversos personagens marcantes que representaram o momento aflitivo do país.

Ele também trabalhou em diversos filmes britânicos e de Hollywood, incluindo “O Relutante Fundamentalista” e, mais recentemente, “A 100 Passos de um Sonho”, junto à estrela britânica Helen Mirren.

“Ele mostrou que você não precisar ser ‘justo’ e ‘atraente’ para ser um protagonista”, disse à Reuters Saeed Akhtar Mirza, que dirigiu Puri em um de seus primeiros filmes.

“Tratava-se apenas da força de sua personalidade e de sua atuação.”

Junto a Naseeruddin Shah, Shabana Azmi e Smita Patil, Puri era visto com uma das estrelas do movimento de cinema alternativo na Índia, contrastando com o conteúdo frequentemente menos refinado de Bollywood.