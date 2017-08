Ator e comediante Jerry Lewis morre aos 91 anos

Washington – Jerry Lewis, o famoso comediante da dos anos 50 e protagonista de “O Mensageiro Trapalhão” (1960) e “O Professor Aloprado” (1963), morreu neste domingo em Las Vegas aos 91 anos, segundo confirmou o escritório de seu agente.

John Katsilometes, colunista do jornal “Las Vegas Review-Journal”, havia antecipado minutos antes que o ator tinha morrido em sua casa.

Ainda não foram divulgadas as causas da morte. Em junho, o ator foi hospitalizado em Las Vegas após contrair uma infecção urinária, a última em sua longo histórico de problemas de saúde, como o infarto do qual se recuperou em 2006.

Lewis chegou à fama junto a Dean Martin, com o qual desde 1946 triunfou em todos os palcos para formar uma das duplas mais memoráveis do humor americano.

Durante os dez anos seguintes, ambos protagonizaram vários filmes de humor como “A Amiga da Onça” (1949), “O Biruta e o Folgado” (1951), “Sofrendo da Bola” (1953), “Artistas e Modelos” (1955) e “O Rei do Laço” (1956), arrecadando milhões de dólares.

Após anos de intenso trabalho e sucesso, as diferenças entre ambos começaram a surgir e, em 1956, após o filme “Ou Vai ou Racha”, fizeram sua última aparição conjunta.

Lewis se afastou do cinema no final dos anos 60 e passou a se dedicar a seu programa beneficente anual de arrecadação de fundos para a distrofia muscular, coincidindo com o Dia do Trabalho nos Estados Unidos. EFE