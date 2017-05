As primeiras imagens do Argo – o novo hatch premium da Fiat

São Paulo – A Fiat divulgou nesta quarta-feira as primeiras imagens do Argo, o mais novo hatch premium da montadora. O modelo substituirá as versões do Palio e do Punto com motores 1.6.

Ainda sem preços anunciados, o modelo chega às concessionárias a partir de junho e toda sua produção se concentra no polo automotivo da Fiat, em Betim, Minas Gerais.

De acordo com a montadora, o Argo representa o ápice do desenvolvimento automotivo da Fiat no mercado brasileiro, pois conta com processos de manufatura de última geração.

Um vídeo disponibilizado pela montadora com pouco mais de 30 segundos mostra alguns detalhes do modelo. Confira a seguir: