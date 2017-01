As 12 melhores dietas para seguir em 2017, segundo especialistas

São Paulo – O famoso site americano U.S. News elege anualmente as melhores dietas do mundo em diferentes categorias: para perda de peso, para uma alimentação saudável e até para tratamento de doenças crônicas, como diabetes e problemas do coração.

Os rankings são feitos com base em diferentes avaliações e pontuações dadas por especialistas da saúde, como médicos e nutricionistas. As notas variam de 0 a 5 e ao todo 38 dietas contemplam o levantamento.

A dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) pelo segundo ano seguido aparece como a melhor dieta no ranking geral e também em outras listas

O programa alimentar tem o objetivo de reduzir os problemas de hipertensão e colesterol elevado, e, consequentemente, levar ao emagrecimento.

Veja a seguir as 12 melhores dietas do mundo, segundo especialistas do U.S. News.

Nota geral: 4,2 Perda de peso rápido: 3,4 Perda de peso a longo prazo: 3,2 Fácil de seguir: 3,6 Saudável: 4,8

Nota geral: 4,1 Perda de peso rápido: 3,4 Perda de peso a longo prazo: 3,2 Fácil de seguir: 3,7 Saudável: 4,7

Nota geral: 4,0 Perda de peso rápido: 3,2 Perda de peso a longo prazo: 3,1 Fácil de seguir: 3,7 Saudável: 4,6

4 – Dieta Flexitariana

Nota geral: 3,9 Perda de peso rápido: 3,6 Perda de peso a longo prazo: 3,4 Fácil de seguir: 3,6 Saudável: 4,3

5 – Dieta da Mayo

Nota geral: 3,9 Perda de peso rápido: 3,5 Perda de peso a longo prazo: 3,0 Fácil de seguir: 3,4 Saudável: 4,5

Nota geral: 3,9 Perda de peso rápido: 3,4 Perda de peso a longo prazo: 2,9 Fácil de seguir: 3,3 Saudável: 4,5

Nota geral: 3,9 Perda de peso rápido: 4,3 Perda de peso a longo prazo: 3,7 Fácil de seguir: 3,7 Saudável: 4,4

Nota geral: 3,8 Perda de peso rápido: 3,1 Perda de peso a longo prazo: 2,9 Fácil de seguir: 3,7 Saudável: 4,3

Nota geral: 3,8 Perda de peso rápido: 3,9 Perda de peso a longo prazo: 3,5 Fácil de seguir: 3,5 Saudável: 4,5

10 – Dieta Jenny Craig

Nota geral: 3,7 Perda de peso rápido: 4,1 Perda de peso a longo prazo: 3,3 Fácil de seguir: 3,6 Saudável: 4,1

11 – Dieta Ornish

Nota geral: 3,7 Perda de peso rápido: 3,6 Perda de peso a longo prazo: 3,1 Fácil de seguir: 2,3 Saudável: 4,1