Arrumar a cama diariamente ajudou o homem que capturou Bin Laden

São Paulo – Durante quase quatro décadas, William H. McRaven dedicou sua vida à Marinha dos Estados Unidos. Ele inclusive era um dos comandantes da operação que capturou Osama bin Laden.

Ao longo de sua trajetória, o almirante exerceu de forma rotineira pequenas tarefas com perfeição – entre elas arrumar a cama todos os dias – que ele afirma ter feito grande diferença em sua maneira de encarar a vida e de lidar com os desafios da guerra.

Depois da aposentadoria, McRaven passou a palestrar sobre sua passagem nas Forças Especiais americana e foi em uma aula inaugural, na Universidade do Texas, em 2014, que ele – ao listar 10 pequenas lições de perseverança – mudaria então a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Isso porque, o discurso do comandante fez tanto sucesso que virou livro.

Lançado no Brasil recentemente pela Editora Planeta, a obra Arrume a sua cama: pequenas atitudes que podem mudar a sua vida…e talvez o mundo ficou durante quatro meses em primeiro lugar na lista das mais vendidas do jornal americano The New York Times.

O almirante concedeu com exclusividade uma entrevista a EXAME.com. Confira a seguir os principais trechos do bate papo com McRaven e as lições de perseverança citadas por ele em seu livro:

EXAME.com – Quando palestrou na Universidade do Texas, você imaginou que seu discurso poderia fazer tanto sucesso a ponto de virar livro?

William H. McRaven – Nunca! Alguns dias antes do discurso, achei que o material que tinha preparado não era tão bom e estava tentando encontrar um tema interessante para a palestra. Foi quando minha esposa disse: “por que você não fala sobre algo que você conhece”. Tudo o que sabia era como ser um oficial da Marinha, mas fiquei preocupado que os estudantes reagissem mal a um homem de uniforme falando sobre sua rotina nas Forças Especiais dos Estados Unidos.

E como então preparou seu discurso?

Eu preparei meu discurso com as principais lições que executei e aprendi ao longo da minha trajetória como almirante. Minha maior preocupação era que os ensinamentos pudessem ser cumpridos por todas as pessoas, independente do gênero, profissão, nacionalidade, religião ou orientação sexual. Precisavam ser ensinamentos de fato universais.

No seu entendimento, por que as pequenas atitudes podem fazer grande diferença na vida das pessoas?

Tenho como convicção que se você não fizer direito as pequenas tarefas do dia a dia, dificilmente vai conseguir realizar as tarefas mais difíceis. Fazer a cama todas as manhãs é uma tarefa fácil, que pode proporcionar a sensação de realização e encorajar as pessoas a fazerem mais e mais tarefas.

Mas arrumar a cama todos os dias tem esse poder de transformar as pessoas?

É uma maneira importante de começar o dia. Nas Forças Especiais, meus instrutores enfatizavam que se você não pudesse fazer sua cama corretamente, dificilmente conseguiria executar uma missão mais complexa com maestria. As coisas pequenas são importantes. Faça-as perfeitamente.

Quais outras pequenas tarefas podem fazer diferença na vida das pessoas?

Pequenas coisas afetam nossas vidas diariamente. Se você não tirar o lixo, a casa fica com cheiro ruim. Se não abastecer o carro, você não consegue se locomover. Se não se dedicar à educação de seus filhos, eles podem se tornar adultos problemáticos. Se não cuidar da sua vida financeira, pode perder dinheiro. São hábitos pequenos, comuns e que as pessoas costumam realizar de maneira automática, mas viram grandes problemas se não executados corretamente.

Assim como você, como as pessoas podem ser motivação para outras?

Acredito que as pessoas em todos os lugares do mundo podem sempre ser uma pequena motivação, uma inspiração, um pouco de esperança na vida do próximo. Se meu pequeno livro, o meu discurso são capazes de fazer isso, todos podem ser ter o que ensinar.