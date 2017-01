Aquarius é indicado a melhor filme estrangeiro no “Oscar francês”

Paris – O filme brasileiro “Aquarius”, dirigido por Kléber Mendonça Filho e protagonizado por Sônia Braga, foi indicado nesta quarta-feira na categoria de melhor filme estrangeiro no Cesar, uma das principais premiações do cinema da França, em cerimônia que será realizada no dia 24 de fevereiro.

“É apenas o fim do mundo”, do canadense Xavier Dolan, “Manchester à Beira-Mar”, do norte-americano Kennet Lonergan, “Eu, Daniel Blake”, do britânico Ken Loach, “Toni Erdmann”, da alemã Maren Ade, “A Garota Sem Nome”, dos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne, e “Baccalaureat”, do romeno Cristian Mungiu, são os outros concorrentes da categoria, anunciou a Academia Francesa de Cinema.

“Aquarius” disputou a Palma de Ouro no último Festival de Cannes, foca nos problemas da pressão imobiliária vivida no Brasil, personificados na personagem de Clara (Sônia Braga), a última moradora de um pequeno edifício na praia de Boa Viagem, no Recife, que querem demolir para construir vários apartamentos.

O filme representou o retorno de Sônia Braga, de 66 anos, ao cinema brasileiro depois de duas décadas nas quais a atriz atuou em produções televisivas e projetos no exterior.

Após Cannes, onde o diretor e os atores de “Aquarius” apareceram no tapete vermelho com cartazes que denunciavam o golpe contra a então presidente Dilma Rousseff, o filme passou por vários festivais internacionais, como os de Biarritz (França), Havana (Cuba), Lima (Peru), Mar del Plata (Argentina) e Palm Springs (Estados Unidos).

O Prêmio Ibero-Americano de Cinema Fênix, Sônia Braga foi escolhida melhor atriz e Mendonça Filho o melhor diretor.